Невдалий путч запустив чи може запустити непередбачувані наслідки

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов озвучив висновки щодо невдалого заколоту ПВК «Вагнер» на чолі з Євгєнієм Прігожиним, який відбувся 24 червня. Військовий путч, який влаштував ватажок найманців, є першим етапом демонтажу путінської системи, повідомив у неділю, 25 червня, Олексій Данілов.

За словами секретаря РНБО, Євгєній Прігожин продемонстрував перед Владіміром Путіним серйозність своїх намірів та можливість дійти зі своїми військовими до Кремля. Єдиною можливістю порятунку для російського диктатора є зачистка силового блоку посилення репресій та ліквідація ПВК із демонстративним покаранням ватажка «вагнерівців».

«"Бунт" Прігожина – перший етап демонтажу путінської системи. Прігожин є тільки частиною групи і частиною плану, верхівкою айсберга процесу дестабілізації. На Росії сформувалась група невдоволених – силовиків, чиновників і олігархічного капіталу, – яка вважає дії Путіна смертельно небезпечними для власних інтересів і свого існування, загрозою для РФ», – повідомив Олексій Данілов.

Крім того, секретар РНБО заявив, що в Росії вже є група майбутніх перемовників з Україною, проте залишається в тіні. Водночас Олексій Данілов не виключив можливості, що у перемовинах буде брати участь білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко.

«Режиму путіна «ножем в спину» нанесено, якщо не миттєво смертельний, але точно неминучий, хоча й відтермінований в часі, удар», – підсумував Олексій Данілов. За його словами, «казус Прігожина» може запустити чи вже запустив процеси з непередбачуваними наслідками.