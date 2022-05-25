Росія завантажує чергові ракети, щоб потім пускати їх з моря по мирних українських містах

У Південній бухті Севастополя на підводні човни Чорноморського флоту завантажують крилаті ракети «Калібр», повідомив 25 травня журналіст «Крим.Реалії».

За його словами, біля причалів у Південній бухті Севастополя пришвартовано два підводні човни проекту «Варшав'янка». До одного з причалів два портові буксири притягли самохідний плавучий кран СПК-46150. На східному березі бухти поруч із причалами стоять два довгомірні «Камази», в кузові яких видно транспортно-пускові контейнери з ракетами.

Російські підводні човни у Південній бухті Севастополя, фото «Крим.Реалії»

Загалом у складі Чорноморського флоту Росії – шість підводних човнів проекту «Варшав'янка». Вони несуть крилаті ракети типу «Калібр», які застосовуються, у різних модифікаціях, по морських і наземних цілях. Кожен такий підводний човен озброєний чотирма «Калібрами».

Дальність польоту «Калібра» – 1400 км. Росія пускає ці ракети по українських населених пунктах, часто – по цивільній інфраструктурі.