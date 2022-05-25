В Севастополі на російські підводні човни завантажують ракети «Калібр»
Росія обстрілює «Калібрами» регіони України, дальність їхнього польоту становить 1400 км
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У Південній бухті Севастополя на підводні човни Чорноморського флоту завантажують крилаті ракети «Калібр», повідомив 25 травня журналіст «Крим.Реалії».
За його словами, біля причалів у Південній бухті Севастополя пришвартовано два підводні човни проекту «Варшав'янка». До одного з причалів два портові буксири притягли самохідний плавучий кран СПК-46150. На східному березі бухти поруч із причалами стоять два довгомірні «Камази», в кузові яких видно транспортно-пускові контейнери з ракетами.
Російські підводні човни у Південній бухті Севастополя, фото «Крим.Реалії»
Загалом у складі Чорноморського флоту Росії – шість підводних човнів проекту «Варшав'янка». Вони несуть крилаті ракети типу «Калібр», які застосовуються, у різних модифікаціях, по морських і наземних цілях. Кожен такий підводний човен озброєний чотирма «Калібрами».
Дальність польоту «Калібра» – 1400 км. Росія пускає ці ракети по українських населених пунктах, часто – по цивільній інфраструктурі.
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