Росія використала 60% запасів високоточної зброї за три місяці війни в Україні. Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, перші два місяці повномасштабного вторгнення ракетні обстріли, які здійснювала Росія, були хаотичними, але згодом ситуація змінилася. Так, зараз російські війська вичерпують запаси високоточної зброї.

«За нашими даними, якщо говорити про високоточну зброю, то використано вже близько 60% запасів. По деякім видам, навіть і більше – 70%. Є відповідні нормативні вимоги по тому пороговому рівню, який необхідно тримати в військах, і по тих же самих “Іскандерах” цей пороговий рівень майже настав», – заявив в ефірі проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» представник ГУР Вадим Скібіцький.

Скібіцький додав, що Росія не може поповнювати запаси так само швидко, як Радянський Союз.

«Вони не мають таких потужностей і швидкого виробництва високоточної зброї, тим паче економічні санкції, політичні санкції, які накладені на РФ, не дозволяють зараз активно, широкомасштабно використовувати компоненти іноземного виробництва», – заявив представник ГУР.

За його словами, росіяни змінили тактику застосування високоточного озброєння.

«Якщо раніше по об’єкту застосовувалося дві чи чотири ракети, то зараз чітко обирається об’єкт, ціль, це від 8 до 12 ракет різного формату. Або балістичні, або крилаті ракети наземного, або морського, повітряного базування, для того, щоб бути готовим вразити цю ціль. Ми бачимо зміни, і ми розуміємо, що ресурс високоточного озброєння, високоточних боєприпасів у РФ на граничному рівні», – підсумував Скібіцький.