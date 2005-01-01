В сімферопольській гімназії семикласник поранив п’ятикласника з пневматичної зброї

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 10:57950

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В окупованому Росією Сімферополі семикласник відкрив стрілянину по іншому учневі з пневматичного пістолета, повідомило місцеве агентство «Кримінформ» з посиланням на так зване Міністерство освіти, науки та молоді Криму.

Повідомляється, що учень сьомого класу поранив п'ятикласника під час перерви. Куля пневматичного пістолета потрапила дитині в ногу, застрягла під шкірою. Медики надали йому допомогу, витягли кулю, обробили рану.

До слова, за останній тиждень тільки в Росії відбулося два напади в школах. Сьогодні стало відомо про подію в школі № 5 у мікрорайоні Сосновий бір російського міста Улан-Уде. Учень 9-го класу з сокирою напав на семикласників і вчительку, а потім підпалив клас. Нападник затриманий, він перебуває в лікарні після спроби суїциду.

Крім того, 15 січня стався напад на школу в російській Пермі. Двоє озброєних ножами підлітків напали на учнів четвертого класу і вчительку. Постраждали 15 осіб, 12 з них, включаючи нападників, були госпіталізовані. За версією слідства, напад підлітків на школу був умисним, на них завели справу про замах на вбивство двох і більше осіб. Суд заарештував їх на два місяці, підлітків переведуть у СІЗО з лікарні, коли їхній стан поліпшився.

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