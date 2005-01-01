У Росії підліток напав з сокирою на дітей і влаштував пожежу в школі

Будівлю школи оточили військові, евакуйовано 500 осіб

У Бурятії (автономний регіон РФ), неподалік столиці Улан-Уде, озброєний сокирою підліток кинув «коктейль Молотова» у клас і напав на вчительку та школярів. Про це повідомляє ТАСС.

Як зазначається, інцидент стався близько 9:00 ранку за місцевим часом. Згідно з даними прокуратури, підліток зайшов у клас, підпалив ганчірку у пляшці з запальною сумішшю і кинув її у вчителя, після чого почав розмахувати сокирою. При собі він також мав ножа. В результаті інциденту поранення отримали семеро людей - це шість дітей і вчителька. Відомо, що троє з них перебувають у важкому стані. Стан двох постраждалих лікарі оцінюють як середнього ступеня тяжкості. У однієї дівчинки травматична ампутація другого пальця. У одного хлопчика травми голови, пошкоджені спина і кінцівки.

Будівлю школи оточили військові. На місці події працюють правоохоронні органи, пожежники, медпрацівники. Нападника затримали, він знаходиться в лікарні, тому що вчинив спробу суїциду. Мотиви злочину і обставини події з'ясовуються.

При цьому в уряді Бурятії стверджують, що нападників було троє: один із них затриманий, пошуки ще двох тривають. «Приблизно о 9:35 в школу №5, розташовану в с. Сосновий Бор міста Улан-Уде, проникли троє молодих людей. У школі вони надягли маски, зловмисники кинули в кабінет російської мови і літератури, де проходив урок в учнів 7 класу, пляшку із запальною сумішшю. У кабінеті сталася пожежа, коли учні та вчителька вибігали з кабінету, зловмисники зустрічали їх на виході і завдавали тілесних ушкоджень», - йдеться в повідомленні на сайті місцевої влади.

Також повідомляється про чотирьох потерпілих.

До слова, це вже другий за тиждень випадок нападу на освітній заклад у Росії. У понеділок схожий інцидент стався в місті Перм. Суд у Пермі заарештував на два місяці двох підлітків після нападу з ножами на школу. Засідання відбувалося в лікарні, де перебувають обвинувачені. Як повідомляє Слідчий комітет Росії, їм висунули обвинувачення за статтею «замах на вбивство».