У Львові хулігани проникли в приміщення школи і знищили майно

Зловмисники знищили майно, але цінних речей не вкрали

Невідомі зловмисники увірвалися в приміщення навчально-виховного комплексу імені Симоненка, що на вул. Симоненка, 6 у Львові, та знищили майно. Сторож в той час у школі був, але обходив територію і не помітив проникнення.

Як повідомили в управлінні освіти ЛМР, трапилося це 9 січня о 19:45. До хуліганського нападу причетні три зловмисники, які вибили ногами двоє вхідних дверей і проникли у вестибюль.

«Зловмисники знищили стіл охорони, викрали службовий телефон, камеру спостереження, знищили новорічну ялинку з прикрасами, витягнули її до озера. Сторож в цей час обходив територію навколо школи», ‒ цитує відділ освіти Галицького та Франківського району прес-служба ЛМР.

Поліція з'ясовує обставини нападу і встановлює особи зловмисників. На сторінці школи у Facebook подано фотографії зловмисників з камери спостереження з проханням упізнати їх та повідомити в поліцію.

фото зі сторінки школи у фейсбуці

Нагадаємо, 29 грудня у Львові пограбували дитячий садок №45 «Сонечко», що на вулиці Родини Крушельницьких, 23 у Личаківському районі. Поки охоронниця перебувала у приміщенні котельні, злодії влізли в садок через вікно, винесли техніку, пошкодили приміщення. Також у грудні злодії обікрали ще два дошкільні навчальні заклади ‒ ДНЗ № 134 і 153 у Франківському районі.