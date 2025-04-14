Аварія сталася увечері 13 квітня при в'їзді в Теребовлю

На Тернопільщині в місті Теребовля в дорожньо-транспортній пригоді загинула водійка. В момент аварії в салоні авто перебувала її 10-річна доньку, яка отримала важкі травми. Дитину госпіталізували в лікарню.

Аварія з летальним наслідком сталася при в’їзді в місто Теребовля увечері 13 квітня. Очевидці ДТП на місце викликали поліції та бригаду швидкої допомоги. При виїзді слідчо-оперативна група з'ясувала, що водійка Peugeot ймовірно не впоралася з керуванням, повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 14 квітня.

Жінка виїхала на узбіччя дороги та врізалася спершу в металеву огорожу, а після цього – в припарковані автомобілі та перекинулася. В результаті ДТП вона отримала важкі травми. Медики, які прибули на виклик, лише констатували її смерть.

Під час ДТП в салоні авто також перебувала 10-річну донька водійки. Вона теж отримала травми. Її бригада швидкої допомоги доправила до медзакладу. За даним фактом відкрите провадження відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України. Тіло водійки поліцейські передали для проведення судово-медичної експертизи, щоб встановити точну причину смерті.