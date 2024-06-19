Утопленика виявили на пляжі «Циганка»

З Тернопільського ставу витягнули тіло 18-річного чоловіка, якого напередодні поліція оголосила в розшук. Утопленика місцеві жителі виявили на пляжі «Циганка». На місці працювали рятувальники та медики бригади швидкої допомоги.

Про те, що в ставі в районі пляжу «Циганка», ймовірно, втопилася людина, надійшло в поліцію вранці 19 червня. Додзвонювачі повідомили, що на березі вони знайшли речі, ймовірно, чоловіка. Однак самої людини не має. На місце виїхали рятувальники, поліцейські та медики бригади швидкої допомоги.

Під час обстеження прибережного дна виявили тіло чоловіка. Потопельника витягнули на берег. Правоохоронці встановили, що загиблий – це 18-річний тернополянин Василь Хом’як. Його напередодні оголосили в розшук за повідомленням рідних. Родичі зазначили. що чоловік вранці вийшов на пробіжку і досі не повернувся.

«Розшук 18-річного тернополянина припинено. Під час обстеження Тернопільського ставу водолази виявили тіло розшукуваного Хом’яка Василя Андрійовича. За попередньою інформацією, слідів насильницької смерті не виявлено», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 19 червня.

Поліцейські з’ясовують всі обставини та деталі події. Слідчі Тернопільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ст. 115 КК України (Умисне вбивство з приміткою «безвісти зниклий»).