Компанія причетна до фінансування російської агресії

За ініціативи СБУ та за клопотанням прокуратури в Україні арештували активи білоруської паливної компанії, що причетна до фінансування агресії РФ. Заарештовано корпоративні права і активи вартістю майже у 20 млн грн, повідомила прес-служба СБУ.

За інформацією слідства, ця мережа спеціалізується на оптовій торгівлі різними видами палива і за останній рік експортувала до України товарів на майже 20 млрд грн. Компанія мала серед засновників білоруські державні підприємства, закуповувала сировину в Росії та сплачувала податки до бюджетів обох країн.

«Зважаючи на це, мережа має безпосереднє відношення до фінансування агресії РФ проти України. Всі арештовані активи передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)», – зазначили в СБУ.

Провадження відкрито за ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного або стану).

Всі арештовані активи передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), повідомляють у прес-службі Київської міської прокуратури

Правоохоронці не озвучують назву підприємства, однак, як пише LB.ua з посиланням на правоохоронців, мова йде про АЗС «Бєларусьнафта». Засновниками нафтової компанії є ЗАТ «Білоруська нафтова компнаія» та Ресупбліканське Унітарне Підприємство «Виробниче Обʼєднання «Бєлоруснафта». Вони діяли в Києві та інших регіонах України.