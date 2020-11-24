Виробники молока та набілу підвищать ціни на 2,5-5% до січня 2021 року. Про це повідомила віце-президентка Асоціації виробників молока Ганна Лавренюк в коментарі телеканалу «UA:Перший». Подорожчанню готових молочних продуктів сприятимуть брак сировини та висока вартість кормів для тварин.



«Ціни на готову молочну продукцію можуть зрости на 2,5-5%, залежно від продуктової категорії вже станом на 1 січня 2021 року», – заявила Ганна Лавренюк. Зокрема, у магазинах молоко питне подорожчає приблизно на 50 копійок, вершкове масло може зрости в ціні на 1 грн і більше.

Вона додала, що причиною подорожчання є брак молочної сировини через значне скорочення поголів’я корів, а також підвищення цін на складники кормів.

«Попри хороші ціни на молочну сировину, прибутковість виробництва молока в жовтні була найнижчою за останні п’ять років», – повідомила віце-президентка галузевої асоціації.

Головними причинами падіння рентабельності виробництва набілу вона назвала брак кормів через поганий врожай кукурудзи.

«Через те, що господарствам не вдалося заготовити достатньо грубих кормів, значна частина ферм змушена буде зменшувати поголів’я або виходити з бізнесу», – переконана Ганна Лавренюк.

За її словами, упродовж року фермерські господарства сукупно втрачали 1000-1500 корів щомісяця. Також віце-президентка звернула увагу на те, що в проекті держбюджету на 2021 рік фонд підтримки агропромислового комплексу скоротився з 8,2 млрд грн до 4 млрд грн.

«Такий підхід надовго закріпить Україну в статусі нетто-імпортера (істотне перевищення обсягу імпорту над обсягом експорту, – ред.) молочної продукції», – наголосила Анна Лавренюк.

До слова, 2019 року виробництво молока в країні скоротилося на 3,7% і вперше за роки незалежності України впало нижче 10 млн тонн – до 9,68 млн тонн.

Згідно з прогнозом Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», виробництво молока в Україні до 2030 року може скоротитися до 8,8 млн тонн.

Падіння виробництва молока та набілу відбувається на тлі збільшення обсягів ввезення цієї продукції з-за кордону. Наприклад, 2020 року експорт українського сиру став удесятеро меншим від його імпорту.