В Україні на початку квітня зміняться правила контролю якості та безпечності харчів

Якість продуктів в Україні будуть перевіряти за новими правилами

З 4 квітня в Україні почне роботу нова система контролю якості та безпечності харчових продуктів. Як повідомляється на урядовому порталі, йдеться про набуття чинності закону «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, кормах, побічних продуктах тваринного походження, здоров’я і благополуччя тварин».

Зазначається, що новий закон створить умови для забезпечення якості та безпеки харчової продукції для споживачів і встановлює чіткі і прозорі процедури перевірок. Це дозволить звести до мінімуму корупційні ризики і посприяє розвитку чесної конкуренції.

У повідомленні наголошується, що підприємства будуть перевіряти залежно від ступеня ризику для життя і здоров’я людей. Наприклад, в крамниці, де продається упакована продукція тривалого зберігання, ризиків менше, ніж в магазині, де продається свіже м'ясо.

Також, згідно із новим законом, інспектори Держспоживслужби здійснюватимуть перевірки, згідно з актом перевірки. Цей документ повинен містити вичерпну інформацію про кількість питань для перевірки і повинен бути публічним.

За порушення нових правил передбачені штрафні санкції на суму до 70 тис. гривень – залежно від правопорушення. Якщо будуть виявлені фактори, що становитимуть загрозу для життя і здоров’я людини, інспектор зможе тимчасово призупинити виробництво, обіг товарів або кормів.