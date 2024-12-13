Наразі в Україні обліковується 1412 вакантних посад у судах першої інстанції

Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила про початок добору суддів місцевих судів у судах першої інстанції. Заплановано, що таких посад буде 1800. Про це повідомив голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Андрій Пасічник на брифінгу в пресцентрі агентства «Укрінформ» в п’ятницю, 13 грудня.

За даними Комісії, наразі обліковується 1412 вакантних посад у судах першої інстанції. З них 1143 – у судах місцевих загальних, 136 – у місцевих адміністративних і 131 – у місцевих господарських судах.

Водночас Комісія прогнозує, що впродовж 2025 року зʼявляться додаткові вакантні посади у звʼязку з тим, що судді можуть іти у відставку. Однією з причин є те, що наразі тривають конкурси, і переможці конкурсів з-поміж суддів першої інстанції можуть перейти працювати до апеляційних судів або Вищого антикорупційного суду.

Андрій Пасічник розповів, що до початку оголошення добору суддів Комісія провела соціологічне опитування щодо бажання респондентів взяти участь у доборі. З-поміж 3800 опитаних, 2400 респондентів підтвердили такий намір. Таким чином Комісія планує отримати звернення не менше ніж від 3500 кандидатів.

Кандидати, які успішно складуть іспит, потраплять до резерву, що діятиме впродовж двох років. Тому вони зможуть взяти участь у майбутніх конкурсах у 2026 та 2027 роках, додав голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Як обиратимуть суддів

Серед основних вимог до кандидатів: вища юридична освіта, 5 років стажу у сфері права, вік від 30 до 65 років, знання української мови, а головне – компетентність та доброчесність.

Упродовж березня 2025 року кандидати зможуть подати заяви та документи на участь в доборі. Андрій Пасічник пояснив, що раніше це зробити неможливо, оскільки одним із поданих документів мають бути декларації про доходи, термін подачі яких спливає вкінці лютого.

Після цього, у квітні відбудеться допуск суддів до участі в конкурсі, а влітку – складання кваліфікаційного іспиту. Останній відбуватиметься у три етапи:

червень 2025 року: тестування щодо когнітивних здібностей (так званий IQ-тест), тестування щодо історії української державності;

липень 2025 року: тестування щодо загальних знань у сфері права, тестування щодо спеціалізації суду;

серпень 2025 року: виконання практичних завдань.

Детально ознайомитись з усіма умовами конкурсу і переліком потрібних документів можна на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.