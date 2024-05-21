Тетяна Трощинська, яка стала фіналісткою премії у 2022 році, стала шостою лауреаткою у 2024 році

Лауреаткою премії імені Георгія Ґонґадзе у 2024 році стала журналістка Тетяна Трощинська. Про це повідомили у прес-службі премії у вівторок, 21 травня, у день народження Георгія Ґонґадзе.

Серед фінальних претенденток на премію були засновниця «Слідство.Інфо» Анна Бабінець, головна редакторка The Kyiv Independent Ольга Руденко та Тетяна Трощинська, яку визнали переможницею члени капітули премії.

«Журналістика — це справа небайдужих людей. Багато хто скаже, що ми інформуємо, пояснюємо — чому, переповідаємо історії. Так і є. Але цього мало. Якщо ми небайдужі, ми є майданчиком для дискусій, позицій і аргументів, в не для крику одне на одного. Якщо ми не байдужі як журналісти і журналістки, ми впливаємо на зміну політичної культури в країні. Якщо ми небайдужі, ми стаємо частиною боротьби за демократію, частиною боротьби за українську державність. Якщо ми небайдужі, ми є частиною боротьби за людську гідність», – заявила Тетяна Трощинська під час отримання відзнаки.

Тетяна Трощинська на врученні премії імені Георгія Ґонґадзе 2024 року / Фото з Facebook премії імені Георгія Ґонґадзе

Що відомо про Тетяну Трощинську

Тетяна Трощинська – журналістка, редакторка, медіатренерка, та експертка з чутливої комунікації, а також докторка наук з держуправління. Журналістка з 2018 року працювала головною редакторкою «Громадського радіо», звідки пішла 18 квітня 2024 року.

Згодом Тетяна Трощинська очолила департамент стратегічного аналізу та розвитку соціально впливового контенту на «Суспільному». Крім того, з лютого 2024 року журналістка виступає продюсеркою суспільно-політичного ток-шоу «Новий відлік», яке транслюють в ефірі місцевих каналів «Суспільного», на «Українському радіо» та ютуб-каналі «Першого».

До слова, Тетяна Трощинська вже була фіналісткою премії імені Георгія Ґонґадзе у 2022 році. Лауреатами того року стали журналісти Мстислав Чернов і Євген Малолєтка, які висвітлювали блокаду Маріуполя російськими військами для міжнародних видань.

Зазначимо, премія імені Георгія Ґонґадзе є однією з головних відзнак для професійних українських журналістів. У 2019 році премію заснувала родина журналіста Георгія Ґонґадзе за сприяння PEN Ukraine, Kyiv-Mohyla Business School та «Української правди».