Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) формує та веде реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів або участь в азартних іграх. Про це повідомила прес-служба відомства.

«Відповідно до частини першої статті 5 Закону України від 14.07.2020 № 768-IX «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» КРАІЛ формує та веде реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх», – йдеться у повідомленні.

Рішенням КРАІЛ вже запроваджено дослідну експлуатацію реєстру та проведено навчання з уповноваженими особами організаторів азартних ігор щодо користування реєстром відповідно до наданих їм прав з метою недопущення до участі в азартних іграх осіб, які внесені до реєстру, та внесення відомостей до нього.

Внесення до реєстру здійснюється самостійно за заявою громадянина шляхом особистого подання організатору азартних ігор або КРАІЛ письмової заяви (заяви про самообмеження) з одночасним пред’явленням документа, що посвідчує особу; КРАІЛ за обґрунтованою заявою членів сім’ї першого ступеня споріднення або законних представників (заяви про обмеження) на строк до шести місяців; а також за рішенням суду.

Також зазначається, що фізична особа може самостійно обмежити себе у відвідуваннях гральних закладів та в участі в азартних іграх на строк від шести місяців до трьох років шляхом особистого подання організатору азартних ігор або КРАІЛ письмової заяви (заяви про самообмеження) з одночасним пред’явленням документа, що посвідчує особу.

Заява може бути подана в письмовій або електронній формі з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».

У комісії нагадали про те, що у своїй діяльності організатор азартних ігор зобов’язаний вживати заходів для недопущення до гральних закладів та до участі в азартних іграх осіб, які не досягли 21-річного віку.

«Для більшості людей гра в азартні ігри ‒ це розвага. Однак, є відсоток людей, які грають на шкоду собі та своїм родинам. Проблеми через гру в азартні ігри виникають тоді, коли участь у них негативно впливає на особистість та сім’ю. До участі в азартних іграх і відвідуваннях гральних закладів необхідно ставитися відповідально. Пам’ятайте, що Ви можете самостійно обмежити себе у відвідуваннях гральних закладів та в участі в азартних іграх», ‒ наголосили у відомстві.

Нагадаємо, що Комісію з азартних ігор та лотерей було створено у 2020 році. Кабмін 21 жовтня 2020 р. призначив Івана Рудого головою цього органу, а також двох із шести членів комісії із регулювання азартних ігор та лотерей.