Податковий закон 5600, який Верховна Рада ухвалила 30 листопада, передбачає скасування акцизних марок для звичайних (неігристих) вин та тестових зразків алкогольних напоїв. Ця норма набуває чинності з 1 січня 2022 року, повідомила в четвер, 30 грудня, «Економічна правда».

«Законом передбачено розширення переліку товарів, що не підлягають маркуванню марками акцизного податку – тестовими зразками алкогольних напоїв та винами натуральними, без додавання спирту, міцність яких не перевищує 15%», – повідомляла прес-служба Верховної Ради у день ухвалення закону.

Йдеться, зокрема, про звичайні (неігристі) вина та зброджені напої, фактична міцність яких вища за 1,2% об’ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 15%, а також за умови, що етиловий спирт, який міститься у готовому продукті, має повністю ферментне походження, пояснювала раніше Державна податкова служба.

Також акцизні марки з 1 січня скасовуються для тестових зразків алкогольних напоїв, які не призначені для роздрібного продажу та ввозяться компаніями або бізнесменами, які мають ліцензії на право оптової торгівлі відповідною продукцією, для проведення досліджень або випробувань, але не більше 3 л кожного виробу.

Під проведенням досліджень і випробувань мається на увазі калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну.

«Не йдеться про скасування сплати акцизу, лише про те, що у виробників відпадає необхідність закуповувати цю марку у податківців та клеїти її (якщо приклеїли неправильно – це автоматично штрафні санкції від Податкової)», – пояснював раніше голова громадської спілки «Асоціація садівників, виноградарів та виноробів України» Володимир Печко. Він також зауважував, що скасування акцизних марок стосуватиметься вин без кріплення, цукру – так званих сухих вин.

На сьогодні маркуванню акцизними марками підлягають усі алкогольні напої, які реалізуються в Україні, з вмістом спирту етилового понад 8,5% об’ємних одиниць.