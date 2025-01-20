«Антитіла» виграли позов проти підприємця та домоглися скасування музичного патенту

У понеділок, 20 січня, в Україні перестав діяти патент на поєднання певних музичних тональностей і темпів, який зареєстрував підприємець з Луцька Сергій Лапковський. Раніше чоловік позивався до суду проти гурту «Антитіла» через нібито використання його напрацювань, проте програв. Про припинення дії патенту повідомив у понеділок, 20 січня, соліст гурту Тарас Тополя.

«Цим фото передаю останній привіт шахраю Лапковському. Патент “на ноти”, з яким він стрибнув на Антитіла і хотів надалі кошмарити українських творців музики, скасовано, фінально. Крапка», – повідомив Тарас Тополя.

Музикант оприлюднив скріншот патенту корисної моделі №74516 «Спосіб налаштування параметрів музичної композиції за С.О. Лапковським», на якому видно напис «Патент не діє».

Патент Лпапковського скасували / Скріншот Тараса Тополі

Нагадаємо, судові між гуртом «Антитіла» та Сергієм Лапковським тривали шість років. У 2019 році Лапковський подав до суду із претензіями до музикантів, вимагаючи в них мільйон гривень нібито за використання його моделі. Втім, гурт назвав патент волинянина абсурдним та звернулися до суду за захистом авторського права та скасуванням «патенту».

Тоді ZAXID.NET поспілкувався з Сергієм Лапковським, який пояснив, у чому полягає суть його винаходу й чому він вирішив судитися з музикантами.

19 листопада 2024 року суд відмовив у задоволенні претензій Лапковського та постановив скасувати його патент. Підприємець подав апеляцію, проте програв – за рішенням суду, «патентний троль» мав ще й виплатити гурту 50 тис. грн компенсації.

Зазначимо, «патентні тролі» – люди, які отримують офіційні патенти на загальновідомі та поширені «корисні моделі» й намагаються вимагати роялті у тих, хто їх використовує. Зокрема, такі люди можуть вимагати гроші через патент на хот-дог, кулькову ручку, бахіли, сковороду чи навіть автомобільні номери.