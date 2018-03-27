Робота над створенням такої машини велася з 2015 року

Запорізька приватна компанія розробила безпілотний Lanos, який здатний пересуватися без участі живого водія. Це перший легковий «безпілотник», представлений українцями: Lanos обладнаний системою навігації Pilotdrive, яку раніше тестували на позашляховику Jeep Cherokee і КрАЗ. Про це повідомив 27 січня присвячений IT-технологіям авторитетний сайт AIN.ua.

«Чому Lanos? Тому що це – національний автомобіль, саме тому ми взяли його за основу», – пояснив керівник департаменту з безпілотних технологій «Інфоком ЛТД» Сергій Румянцев.

Pilotdrive – це система безпілотного керування автомобілем, яку можна встановити на будь-який вид транспорту: вантажний, пасажирський, легковий. Програмна частина повністю розроблена інженерами «Інфоком», апаратну купують за кордоном.

Автомобіль став безпілотним за допомогою системи навігації Pilotdrive

Це єдиний відомий український «безпілотник», робота над ним ведеться з 2015 року.

Система орієнтується за допомогою камер, датчиків, радарів і тепловізора, що робить автомобіль безпілотним навіть в нічний час доби. Автопілот розпізнає розмітку дороги, її ширину, вміє пересуватися в умовах бездоріжжя. Датчики безпілотника мають охоплення у 360˚, що виключає виникнення сліпих зон. Сенсорні системи розпізнають дорожні знаки, пішоходів і навіть тварин, що вибігають на проїжджу частину.

Реакція автомобіля на перешкоду моментальна, запевняють розробники – система аналізу і прийняття рішень спрацьовує за частки секунд.

Під час руху безпілотник використовує електронні навігаційні карти, на які може наносити розпізнані об’єкти під час руху. Вся інформація з комп’ютера надходить на диспетчерський пункт.

Lanos має автоматичну коробку передач. Поки автомобіль тестують, за рухом стежить оператор, який готовий взяти керування на себе. В дорозі за кермом обов’язково перебуватиме водій, оскільки українські правила дорожнього руху не передбачають руху безпілотників.

Вартості системи поки не розкривають – це ще не остаточна версія, вона буде доопрацьовуватися.

Як писав ZAXID.NET, наприкінці 2017 року найбільший український виробник легкових автомобілів Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) зупинив виробництво автомобілів моделі Lanos.