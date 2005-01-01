BMW рекордно збільшить витрати на дослідження та розробку електрокарів і безпілотних авто

BMW створив конкурента Tesla 3 - електромобіль i-Next

Німецький автовиробник BMW цього року збільшить витрати на дослідження та розробки до рекордного рівня у €7 млрд для того, щоб мати змогу вивести на ринок 25 електрифікованих моделей до 2025 року. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, виробник автомобілів BMW, Rolls-Roycе та Mini заявив: незважаючи на високі витрати, очікується, що прибутки до оподаткування у 2018 році перевищать 10 млрд євро. У своєму щорічному звіті автовиробник зазначив про ймовірний вплив введення торгових бар’єрів та будь-яких антидемпінгових мит у США та додав, що Brexit також може мати несприятливий довгостроковий ефект.

Витрати компанії на розробку електрокарів і безпілотних автомобілів минулого року склали €6,1 млрд.

Очікується, що коефіцієнт витрат на дослідження та розробки складатиме від 6,5% до 7% від обсягу продажів.

BMW повідомив про 5,3% зростання операційного прибутку у 2017 році пов’язаний зі зростаючим попитом на спортивні транспортні засоби, що зі свого боку допомогло покрити витрати на дослідження.

«В автомобільному сегменті ми очікуємо досягнення нових рекордних максимумів у 2018 році. Поки умови залишаються стабільними ми маємо побачити зростання поставок, зокрема від зростання в Китаї та США», – сказав фінансовий директор BMW Ніколас Петер.

У підсумку BMW має намір до 2020 року обігнати за кількістю продажів свого головного конкурента – компанію Mercedes.

Як повідомлялося, німецький концерн активно включився в розробку електромобілів і вже запланував випуск цілої лінійки моделей. Найочікуваніша з них – iNext – має стати прямим конкурентом для бюджетної Tesla Model3.