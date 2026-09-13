В Україні викрили масштабну схему вироблення фальсифікованих ліків для схудення

Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України викрили масштабну схему виробництва фальсифікованого препарату для схуднення Biopatid. Від початку 2026 року у підпільній лабораторії виготовили фальсифікованих ліків на 5 млн доларів. Про це у неділю, 13 вересня, повідомили на сайтах СБУ та ОГП.

За даними правоохоронців, основну діючу речовину, яка використовується у відомих препаратах, – тирзепатид – завозили контрабандою з Китаю. Щоб приховати її справжнє призначення, митний брокер, залучений до схеми, оформлював її як харчову добавку. Надалі тирзепатид використовували у підпільній лабораторії для виготовлення фальсифікованого препарату Biopatid.

«Учасники схеми створили сайт та сторінки в соціальних мережах, залучили менеджерів для продажу. Препарат активно рекламували та пропонували косметологічним кабінетам, клінікам і медичним працівникам у різних регіонах України, а також залучали блогерів, акторів та інших публічних осіб», – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Зокрема, Biopatid активно рекламувала власниця відомої клініки в Києві, вона популяризувала його серед колег, на навчаннях, а також у соціальних мережах. Наголошується, що псевдопрепарат виготовляли без дотримання санітарних вимог та температурного режиму, собівартість основних речовин становила близько 17 доларів, тоді як готовий препарат продавали за 1200 доларів клієнтам по всій Україні. Від початку 2026 року у підпільній лабораторії виготовили фальсифікованих ліків на 5 млн доларів.

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Правоохоронці провели понад 250 обшуків у Києві та Київській області, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Миколаєві, Рівному, Харкові, Хмельницькому та Чернігові.

За даними СБУ та ОГП, до незаконного бізнесу були залучені понад 70 людей, серед яких власник підпільної лабораторії, якого вважають організатором схеми, власниця відомої київської клініки, митний брокер, працівники лабораторії, пакувальники, менеджери з продажу та реклами тощо.

Наразі підозри оголосили 27 затриманим. Їм інкримінують виробництво, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України).

Як повідомляв ZAXID.NET, Biopatid виробляє бразильська компанія UNIKKA PHARMA на основі діючої речовини, яку також містять препарати Mounjaro та Zepbound виробництва американської фармацевтичної компанії Eli Lilly. Проте Biopatid не зареєстрований в Україні як лікарський засіб.

Нагадаємо, 12 вересня СБУ та Офіс генпрокурора повідомили про масштабні обшуки по всій Україні у справі щодо виготовлення фальсифікованого препарату для схуднення, однак тоді подробиці не розголошували.