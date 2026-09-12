В Україні проводять масштбані обшуки через продаж препарату для схуднення Biopatid

У суботу, 12 вересня, Служба безпеки України та прокуратура Дніпропетровської області проводять понад 250 обшуків по всій Україні у справі про фальсифікацію препарату для схуднення Biopatid.

Слідчі дії за участю співробітників СБУ та прокуратури відбуваються у межах кримінального провадження щодо виробництва та збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів, вчинених у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України).

Йдеться про Biopatid, який виробляє бразильська компанія UNIKKA PHARMA. Препарат містить таку саму діючу речовину, як і препарати Mounjaro та Zepbound американської фармацевтичної компанії Eli Lilly, – тирзепатид.

Водночас Biopatid не зареєстрований в Україні як лікарський засіб. У січні 2026 року Держлікслужба видала розпорядження про заборону продажу, зберігання та застосування серії Biopatid 60 мг/2 мл як фальсифікованого лікарського засобу.

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Більше подробиць правоохоронці обіцяють оприлюднити згодом.