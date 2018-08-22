В Україні виставили на продаж суднобудівний завод за ₴1,8 млрд
Майновий комплекс «Миколаївського суднобудівного заводу «Океан» виставлений на продаж за стартовою ціною 1,8 млрд грн. Продаватимуть завод у межах процедури ліквідації після банкрутства, пише НВ.
«Стартова ціна визначена за сумою всіх кредиторських вимог, які становлять більше 1,8 млрд грн. З цієї суми понад 91 млн грн - заборгованість із заробітної платі», – повідомила ліквідатор Ірина Сербін.
Сербін уточнила агентству «Інтерфакс-Україна», що відкритий аукціон запланований 21 вересня 2018 року. Крок аукціону – 0,5%, або 9 млн грн.
У той же час вона припускає, що ті, хто хотів би отримати «Океан» «просто так, безкоштовно», і вже робив це, можуть спробувати зірвати аукціон провокаціями і погрозами.
Миколаївський суднобудівний завод «Океан» (до квітня 2011 року - «Вадан Ярдс Океан», до грудня 2008-го - Damen Shipyard's Okean, до лютого 2001-го - «Суднобудівний завод «Океан») спеціалізується на виробництві і ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тис. тонн.
У листопаді 2013 року Господарський суд Миколаївської області визнав банкрутом «Океан» за клопотанням близької, за деякими даними ЗМІ, до власника «Смарт-груп» Вадима Новинського «Консалтинг-Гамма» (Кривий Ріг Дніпропетровської обл.).
9 вересня 2016 року Печерський райсуд Києва наклав арешт на рухоме і нерухоме майно «Океану» і передав його на відповідальне зберігання директору «Океан-Судноремонт», президенту «Океану» в 2010-2011 рр. Леоніду Шумило. У листопаді того ж року Апеляційний суд Києва скасував це рішення.
Водночас генпрокурор Юрій Луценко в вересні 2017 року заявляв про намір повернути в держвласність завод «Океан».
5 квітня 2017 року Генпрокуратура оголосила в розшук групу осіб, підозрюваних в доведенні Миколаївського суднобудівного заводу «Океан» до банкрутства і нанесенні йому збитків на 1,5 млрд грн.