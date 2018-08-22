В Україні виставили на продаж суднобудівний завод за ₴1,8 млрд

Заводу належить земельна ділянка площею понад 100 га та ділянка водної акваторії площею 42 гектари

Майновий комплекс «Миколаївського суднобудівного заводу «Океан» виставлений на продаж за стартовою ціною 1,8 млрд грн. Продаватимуть завод у межах процедури ліквідації після банкрутства, пише НВ.

«Стартова ціна визначена за сумою всіх кредиторських вимог, які становлять більше 1,8 млрд грн. З цієї суми понад 91 млн грн - заборгованість із заробітної платі», – повідомила ліквідатор Ірина Сербін.

Сербін уточнила агентству «Інтерфакс-Україна», що відкритий аукціон запланований 21 вересня 2018 року. Крок аукціону – 0,5%, або 9 млн грн.

У той же час вона припускає, що ті, хто хотів би отримати «Океан» «просто так, безкоштовно», і вже робив це, можуть спробувати зірвати аукціон провокаціями і погрозами.

Миколаївський суднобудівний завод «Океан» (до квітня 2011 року - «Вадан Ярдс Океан», до грудня 2008-го - Damen Shipyard's Okean, до лютого 2001-го - «Суднобудівний завод «Океан») спеціалізується на виробництві і ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тис. тонн.

У листопаді 2013 року Господарський суд Миколаївської області визнав банкрутом «Океан» за клопотанням близької, за деякими даними ЗМІ, до власника «Смарт-груп» Вадима Новинського «Консалтинг-Гамма» (Кривий Ріг Дніпропетровської обл.).

9 вересня 2016 року Печерський райсуд Києва наклав арешт на рухоме і нерухоме майно «Океану» і передав його на відповідальне зберігання директору «Океан-Судноремонт», президенту «Океану» в 2010-2011 рр. Леоніду Шумило. У листопаді того ж року Апеляційний суд Києва скасував це рішення.

Водночас генпрокурор Юрій Луценко в вересні 2017 року заявляв про намір повернути в держвласність завод «Океан».

5 квітня 2017 року Генпрокуратура оголосила в розшук групу осіб, підозрюваних в доведенні Миколаївського суднобудівного заводу «Океан» до банкрутства і нанесенні йому збитків на 1,5 млрд грн.