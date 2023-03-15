Протез дівчинці встановили у столичному "Охматдиті"

В Україні встановили перший протез дитині, яка втратила ногу через російську агресію: 6-річній Марині з Херсонщини удосконалили протез і тепер він подібний до справжньої ноги, повідомили в київському «Охматдиті».

Уже 10 місяців Маринка з Херсонщини проходить лікування та реабілітацію в «Охматдиті». Торік у травні у будинок, де жила дівчинка, влучив снаряд і вона отримала важкі травми ніг. У лікарні Кривого Рогу, аби врятувати дівчинці життя, довелося ампутувати ногу вище коліна. Пізніше фізичну та психологічну реабілітацію Маринка проходила в «Охматдиті».

Дівчинка нарешті знову самостійно ходить

«Коли дівчинка поступила в «Охматдит», вона майже постійно лежала. Зрідка сідала на ліжко, але самостійно не могла переміщуватися. Основними завданнями реабілітації перед протезуванням були: зміцнити м’язи тіла, підготувати ніжку до протезування, навчити дитину тримати координацію на одній нозі та вільно переміщуватися у просторі», – повідомив фізичний терапевт лікарні Назар Борознюк.

Із першого дня в лікарні з Мариною та її рідними працює психолог. Забезпечення емоційного спокою та позитивних емоцій – запорука успішного лікування, кажуть у лікарні.

Протез удосконалили і тепер він подібний до стравжньої ноги

Марина з психологом з радістю займаються арттерапією: вони малюють, ліплять, вирізають, творять красу. На думку психологів, це знижує рівень тривожності.

Марина стала першою дитиною, яка була протезована в Україні. Її батьки хотіли протезувати доньку саме в Україні, аби оминути складні перельоти та мати можливість постійної допомоги реабілітолога та протезиста.

Протез для дівчинки зробили в Києві. Протезист Олександр Стеценко повідомив, що це перший протез, який він робив для дитини. Дитяче протезування набагато складніше ніж доросле, бо діти постійно ростуть та змінюються, також процедура потребує більш уважного підходу до пацієнта.

Тепер протез дівчинки удосконалили та зробили косметичним – подібним до справжньої ніжки. Це допоможе Марині подолати психологічний страх та соціалізуватися серед однолітків.