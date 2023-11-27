Малі виробники міцного алкоголю зможуть розвиватись і поповнювати бюджет

23 листопада набув чинності ухвалений парламентом наприкінці червня закон, що легалізує роботу крафтових виробників міцних напоїв – наливок, бренді тощо. Це сприятиме створенню нових робочих місць та може принести в бюджет України додаткові понад 100 млн грн, вважають в Асоціації крафтових дистилерів України.

Тіньовий ринок виробництва крафтового спиртового дистиляту, говорить голова Асоціації Катерина Камишева, наразі становить близько 500 суб’єктів, чиї річні обсяги виробництва сягають 1,5 млн пляшок.

«Відповідно, повз держбюджет щорічно проходить 75 млн грн ПДВ, 39,99 млн грн акцизу та 16,2 млн грн податку на прибуток», – каже Катерина Камишева.

За підрахунками Асоціації крафтових дистилерів, за рік роботи легалізовані виробники зможуть виробляти до 2,5 млн пляшок крафтового міцного алкоголю та сплачувати у бюджет 168 млн грн ПДВ, 67,2 млн грн акцизу і 36,3 млн грн податку на прибуток.

«Це – історична подія, що здатна припинити в Україні нелегальне виготовлення алкоголю», – вважають в Асоціації.

Так само виграють і суміжні галузі, що постачають виробникам крафтових міцних напоїв обладнання і сировину – зерно, фрукти тощо, друкують етикетки та постачають пляшки, бочки, корок.

Закон, що набрав чинності 23 листопада, спрощує умови отримання ліцензій і дозвільних документів виробниками крафтового міцного алкоголю. Малим виробникам замість складних атестацій потрібно тільки підготувати декларації відповідності матеріально-технічної бази та надати документи до Держпродспоживслужби. Окрім того, встановлено вартість отримання дозвільних документів на виробництво спиртового дистиляту й алкогольних напоїв:

ліцензія на виробництво спиртового дистиляту – 780 грн;

ліцензія на виробництво алкогольних напоїв – 780 грн;

ліцензія на оптову торгівлю алкогольними напоями – 30 тис. грн на рік (замість 500 тис. грн) або ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями – 8 тис. грн на рік на кожен РРО.

Також у законі прописані штрафні санкції: за порушення законодавства, зокрема неподання чи несвоєчасного подання звіту, штраф становитиме 1020 грн; за реалізацію понад 10 тис. дкл дистилятів протягом року – 200% вартості реалізованої продукції, але не менше ніж 17 тис. грн.

Також важливою подією експерти називають введення в дію закону про географічні назви спиртних напоїв, що розмежував поняття «спиртний напій» і «спиртовий дистилят» і дає можливість визначити 44 категорії спиртних напоїв відповідно до європейського законодавства.