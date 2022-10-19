Станом на 18 жовтня силами бізнесу для захисників відремонтовано 17 автомобілів, їх відправили до шести військових частин

В Україні меценати взялись ремонтувати старі вантажівки, які є на базах зберігання ЗСУ, щоб відправити їх на фронт. Великі повнопривідні військові авто, що можуть перевозити зброю та особовий склад, є дуже потрібними, а відремонтувати стару машину значно дешевше, ніж придбати нову. У рамках проекту «Тачки на ТРОкачку» кожен може долучитись до ремонту старих військових авто.

Ініціаторами проекту «Тачки на ТРОкачку» є львівський підприємець та військовослужбовець ЗСУ, капітан Роман Городечний, а також співвласник логістичної компанії, офіцер управління логістики штабу Командування сил ТрО ЗСУ Віктор Шевченко.

Перші вантажівки Віктор Шевченко ремонтував власним коштом. В середньому, ремонт однієї вантажівки обходиться у 2500 – 3000 доларів. Для порівняння – придбати одну цивільну б/в автівку для фронту зараз можна орієнтовно за 6000 доларів.

«Спочатку для експерименту по всій Україні знайшли сім старих ГАЗів різних категорій – вантажівок і тягачів. Закупили необхідні запчастини і матеріали. Два СТО у Києві погодилися зробити ремонт безкоштовно. У результаті менш ніж за три тижні сили ТрО отримали 7 готових до фронтових умов машин “на ходу”. Вартість ремонту 6-ти вантажівок - по $2500 кожна, і тільки одна обійшлась дорожче - у $4300, оскільки знадобився капітальний ремонт двигуна. Загальна вартість ремонту семи ГАЗів – $19300», – розповідає він.

Ініціатори проекту закликають насамперед бізнес долучитись до відновлення вантажівок. Вони розповідають, що зараз військові потребують близько 4 тис. повнопривідних вантажівок.

«Потрібні військові машини є на базах зберігання ЗСУ. Вони не експлуатуються вже понад 20 років і можуть перетворитися на брухт. Але більшу частину з них реально відремонтувати і відправити у стрій. Ми звертаємося до відповідальних підприємців та благодійників долучитися до проекту і поставити українську армію “на колеса”. Вкотре покажемо приклад колективного успіху українців. Адже швидкість пересування наших бійців прямопропорційно впливає на кількість позитивних новин з фронту та наближення перемоги», – каже співзасновник проекту Роман Городечний.

Станом на 18 жовтня силами бізнесу для захисників відремонтовано 17 автомобілів, їх відправили до шести військових частин. На ремонт витрачено більше двох мільйонів гривень.

Підтримати проект можна або фінансово, купуючи запчастини та оплачуючи ремонт, або самостійно взяти на відновлення певну кількість авто.

Для реалізації проекту залучено благодійний фонд «Буревій», який акумулюватиме кошти та забезпечуватиме звітність. Підтримати проект можна на сайті проекту.