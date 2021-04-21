В Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca, яку виготовляють у Південній Кореї, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Підписав наказ про реєстрацію в Україні вакцини AstraZeneca, яка виготовлена на південнокорейському майданчику. Це той препарат, який приїде до нас у рамках ініціативи COVAX», – розповів міністр увечері вівторка, 20 квітня.

За його словами, перша партія цієї вакцини, яку в Україну доставлять 22 квітня, налічуватиме 367 тис. доз. Частину нової партії залишать для щеплення другою дозою тих громадян, яких вже вакцинували CoviShield, решту – для першого щеплення.

Міністр нагадав, що вакцини AstraZeneca і CoviShield є абсолютно ідентичними.

Нагадаємо, в лютому Україна отримала 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca з Індії (торгова назва – Covishield) – і в МОЗ спершу планували щепити ними 250 тисяч осіб (для імунізації цією вакциною потрібно дві дози), але потім вирішили, що для другого щеплення можна використати вакцину того ж типу з наступних поставок. Проте поставки вакцини проти коронавірусу вже не раз затримувалися, адже у світі на них великий попит в умовах дефіциту. Крім того, Індія тимчасово зупинила експорт вакцини Covishield.

Зазначимо, що AstraZeneca – це велика британсько-шведська компанія, а її виробничі потужності розташовані приблизно у 20 країнах світу.

Вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca також можуть мати назву Vaxzevria.