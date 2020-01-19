В Україну не пустили російських акторів, які відвідували Крим

Спектаклі за участі російських акторів мали відбутися в Запоріжжі, Одесі та Києві

В аеропорту Запоріжжя 19 січня відмовили у перетині кордону України групі акторів з Росії, що прибули рейсом з Варшави.

«Громадянин Росії незаконно відвідував окуповану його країною територію Криму. Прикордонники відмовили йому у перетині кордону, а також довели рішення про заборону в’їзду на територію нашої держави і проставили відмітку в паспортному документі. Ще троє росіян не змогли пояснити доцільності та мети свого перебування в Україні», – йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

Як інформував раніше ZAXID.NET, 19 січня в Запоріжжі мав відбутися спектакль за участі російських акторів Колеснікова, Удовиченко та Марата Башарова, незважаючи на те, що вони відвідували окупований Крим. Крім того, вистави також заплановані в Одесі та Києві. Оскільки громадські активісти готували в місті акції протесту у зв’язку з цим, Служба безпеки України попросила місцеву поліцію посилити заходи безпеки на час спектаклю і зауважила, що «підстави для недопуску зазначених осіб для участі в гастрольних заходах на території України у СБУ відсутні».

За інформацією «Української правди», прикордонники заборонили в’їзд в Україну актору Сергію Колеснікову, а мету візиту не змогли пояснити Лариса Удовиченко, Андрій Бутін і людина, яка їх супроводжувала. Марат Башаров в Україну взагалі не прилетів. У результаті виставу в Запоріжжі скасували.

У Державній прикордонній службі зазначають, що упродовж минулого року прикордонники відмовили у в’їзді в Україну більше 7300 громадянам Росії, щодо яких діяла заборона в’їзду чи які перевищили термін перебування в Україні, або які незаконно відвідували окуповані території.