Лікарі проводять забір донорських органів

В Університетській лікарні ЛНМУ імені Данила Галицького вперше провели мультиорганний забір донорських органів. Донором стала 52-річна львівʼянка, яка врятувала життя двох дітей і дорослого чоловіка.

Львів’янка потрапила до лікарні з інсультом. Майже тиждень лікарі боролися за життя пацієнтки, але врятувати її, на жаль, не вдалося. Рідні дали згоду на забір органів. До слова, сини донорки зараз у ЗСУ і боронять Україну, повідомили в лікарні.

Коридор пошани донору

Завдяки такому вчинку рідних вдалося врятувати три життя. Одну нирку отримав 13-річний хлопчик, який має важке захворювання нирок та вже тривалий час перебуває на діалізі. Другу нирку для іншої дитини доставили в лікарню Києва. Печінку отримав дорослий чоловік із важкою формою цирозу.

Пересадку нирки 13-річному хлопчику провели вчора, 27 січня, у Центрі дитячої медицини (Західноукраїнський спеціалізований центр), а трансплантацію печінки – у Першому ТМО Львова. Обидві трансплантації пройшли успішно.

Нагадаємо, Львів є лідером в Україні за кількістю трансплантацій. Торік у Першому медичному об’єднанні Львова провели 154 трансплантації органів. У національному науковому центрі хірургії та трансплантології ім. Олександра Шалімова – 105, Київській міській клінічній лікарні №1 – 91.