Цього чоловіка могла врятувати лише пересадка серця і життя подарувалао йому такий шанс

В Університетській лікарні ЛНМУ вперше успішно провели трансплантацію серця 60-річному мешканцю Львівщини, у якого виявили термінальну стадію серцевої недостатності. Фракція викиду становила менше, ніж 20%. Можливості терапевтичних і хірургічних методів лікування були вичерпані. Єдиним шансом порятунку чоловіка була трансплантація серця.

60-річний чоловік багато працював, розвивав власну справу, допомагав іншим розв’язувати юридичні питання. Та останнім часом виникли серйозні проблеми зі здоров’ям, навіть звичайна ходьба стала випробуванням. Постійна втома, сильні набряки ніг і дедалі менше сил. Під час обстеження у нього виявили термінальну стадію серцевої недостатності. Фракція викиду становила менше, ніж 20%. Допомогти пацієнтові могла лише трансплантація, повідомили у лікарні.

Чоловіка внесли до листа очікування в Університетській лікарні. Близько п'яти місяців він чекав на донорський орган і жив з надією на допомогу. Його життя врятував інший 60-річний чоловік, після смерті якого рідні дали згоду на посмертне донорство.

До команди, яка проводила трансплантацію серця увійшли кардіохірурги Дмитро Бешлей, Володимир Пришляк, Софія Вишинська, Ігор Процик, анастезіологи Роман Собко, Володимир Вихоряк, Вікторія Лис, Любомир Соловей.

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Трансплантація пройшла успішно. Післяопераційний період також минув без ускладнень. Кардіохірург Дмитро Бешлей наголошує, що пересадка серця пройшла успішною завдяки командній роботі великої кількості спеціалістів. Пацієнт каже, що уже має багато сил. Попереду у нього подальше лікування й відновлення, після якого він хоче якнайшвидше повернутися до улюблених справ.

До слова, Львів уже багато років є лідером в Україні за кількістю трансплантації органів. Найбільше пересадок проводять трансплантологи Першого ТМО Львова. За дев'ять місяців 2026 року тут провели 137 пересадок: 88 нирок, 29 печінок і 20 сердець.

В Університетській лікарні ЛНМУ вже проводять пересадку нирок, а відтепер – і трансплантацію серця.