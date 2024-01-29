Пам'ятник встановлений євреям, яких нацисти вбили у селі Людвиполь в 1942 році

В урочищі на Рівненщині невідомий чоловік пошкодив меморіальну дошку, встановлену євреям, які загинули від рук нацистів у селі Людвиполь (тепер село Соснове). Відео зі знищенням пам’ятника оприлюднили в мережі, після чого запис побачили правоохоронці та виїхали на місце інциденту. Вони відкрили кримінальне провадження та розшукують зловмисників.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, інформацію про пошкодження пам’ятника в урочищі «Папірня» поліція отримала від СБУ. На місце виїхав офіцер Соснівської громади.

«За результатами огляду місця події та проаналізованого відео поліцейські з’ясували, що невідома особа чоловічої статі ударом ноги збила одну із двох ідентичних стел пам’ятного знаку, яка внаслідок падіння розкололася на дві частини», – повідомляють правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 297 ККУ (осквернення і руйнування пам’ятника). Санкція статті передбачає до п’яти років ув’язнення.

«Поліцейські проводять слідчі дії та розшукові заходи щодо встановлення особи зловмисника, а також звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією чи стали свідком скоєного злочину, зателефонувати на спецлінію 102», – закликають у поліції.