Уряд шукав баланс між потребою захистити країну та бажанням втримати економіку

Близько 528 тис. працівників українських компаній заброньовано від мобілізації до Збройних Сил. Про це йдеться у відповіді Кабміну на запит Forbes.

Як пишуть журналісти, близько 528 тис. осіб мають відстрочку від призову. З них 2176 осіб заброньовані за новим порядком, який уряд ухвалив 27 січня цього року.

Найбільше заброньованих в енергетичній галузі – 163 тис. осіб. Агропромисловий сектор (63 тис. осіб), а ІТ-спеціалісти (11 тис. осіб).

З початку війни Мінекономіки прийняло 3510 наказів про бронювання військовозобов’язаних (із них 2661 чинний).

Розробляючи документ, уряд шукав баланс між потребою захистити країну та бажанням втримати економіку, розповідав премʼєр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, документ вийшов збалансований та враховує побажання обох сторін. Наприклад, якщо раніше на підприємстві можна було забронювати 40% від штату, то зараз – до 50% від військовозобов’язаних працівників.

Станом на жовтень 2022-го Мінекономіки забронювало від мобілізації близько 700 тис. осіб. 27 січня Кабінет міністрів затвердив нові правила бронювання працівників від мобілізації. Забронювати співробітників можуть компанії, які відповідають трьом із семи критеріїв.