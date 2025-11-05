В Ужгороді адміністраторці підпільного казино присудили 500 тис. грн штрафу
Власники приміщення та орендар сказали суду, що не знали про роботу грального залу
Ужгородський міськрайонний суд визнав місцеву мешканку Наталію Тричинець винною в організації проведення азартних ігор без ліцензії та призначив їй 510 тис. грн штрафу.
Як йдеться у вироку від 22 жовтня, підпільний гральний зал, розташований біля банківського відділення в Ужгороді, викрили у листопаді 2023 року. Приміщення казино обладнали камерами відеоспостереження, двері та вікна були обклеєні темною плівкою, а над дверима розмістили вивіску «Sportbar».
Наталія Тричинець контролювала роботу грального обладнання, стежила за прибутками та витратами закладу, приймала ставки й видавала виграші. Під час судового засідання вона відмовилася давати свідчення.
Натомість власниця приміщення розповіла, що передала його у безплатне користування колишньому чоловіку і не знала, що в ньому був гральний зал. Водночас ексчоловік власниці зазначив, що передав приміщення в оренду, а орендар сказав, що робитиме в ньому ремонт. Коли він приходив за орендною платою, то приміщення завжди було зачинене. Орендар сказав суду, що Наталія Тричинець працювала у нього прибиральницею і зазначив, що не використовував приміщення для організації азартних ігор.
Дослідивши всі матеріали справи, зокрема, відео з камер спостереження, протоколи обшуків та інші докази, суддя Віктор Данко визнав Наталію Тричинець винною в організації проведення азартних ігор без ліцензії й призначив їй 510 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.