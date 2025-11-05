Підпільний гральний зал викрили у листопаді 2023 року

Ужгородський міськрайонний суд визнав місцеву мешканку Наталію Тричинець винною в організації проведення азартних ігор без ліцензії та призначив їй 510 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 22 жовтня, підпільний гральний зал, розташований біля банківського відділення в Ужгороді, викрили у листопаді 2023 року. Приміщення казино обладнали камерами відеоспостереження, двері та вікна були обклеєні темною плівкою, а над дверима розмістили вивіску «Sportbar».

Наталія Тричинець контролювала роботу грального обладнання, стежила за прибутками та витратами закладу, приймала ставки й видавала виграші. Під час судового засідання вона відмовилася давати свідчення.

Натомість власниця приміщення розповіла, що передала його у безплатне користування колишньому чоловіку і не знала, що в ньому був гральний зал. Водночас ексчоловік власниці зазначив, що передав приміщення в оренду, а орендар сказав, що робитиме в ньому ремонт. Коли він приходив за орендною платою, то приміщення завжди було зачинене. Орендар сказав суду, що Наталія Тричинець працювала у нього прибиральницею і зазначив, що не використовував приміщення для організації азартних ігор.

Дослідивши всі матеріали справи, зокрема, відео з камер спостереження, протоколи обшуків та інші докази, суддя Віктор Данко визнав Наталію Тричинець винною в організації проведення азартних ігор без ліцензії й призначив їй 510 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.