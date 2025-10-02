На проєктованій території будують житлові комплекси Comfort City та В4

В Ужгороді розпочалося обговорення внесення змін до детального плану території, обмеженої вулицями Капушанською, Миколи Боб’яка, Володимирською та Михайла Драгоманова. Проєктом містобудівної документації, оприлюдненої 1 жовтня, передбачено будівництво кількох комплексів 7-поверхівок та дитячого садка.

Йдеться про територію, площею 21 га, поблизу стадіону «Автомобіліст», АЗС WOG та Ужгородського професійного училища торгівлі та технологій харчування у Новому районі міста.

Тут вже введена в експлуатацію частина 8-поверхового ЖК Comfort City на 272 квартири. Забудовником є однойменна фірма, що належить ужгородцеві Владиславу Опіярі.

Поруч триває будівництво чотирьох 7-поверхівок ЖК B4. Генпідрядником є львівська компанія «Цикада Плюс» Ярини Богів та Наталії Олійник.

Загалом на цій території проєктом ДПТ передбачено будівництво 13 семиповерхових багатоквартирних будинків, в яких зможуть проживати понад 1 тис. мешканців, та дитячого садка на 30 місць. У проєкті зазначено, що для зведення останнього, мають виділити земельну ділянку.

Нові багатоповерхівки позначені цифрами «7» (натисність для збільшення)

«Уздовж внутрішньоквартальних проїздів пропонується влаштувати пішохідні тротуари з твердим покриттям та зелені смуги газону. Біля проєктованих житлових будинків – сформувати затишну прибудинкову територію з комплексом майданчиків, тимчасовою автостоянкою, декоративним озелененням, вуличними меблями, сміттєвими урнами та освітленням», – зазначено в містобудівній документації.

Внесення змін до детального плану території, обмеженої вулицями Капушанською, Миколи Боб’яка, Володимирською та Михайла Драгоманова, на замовлення управління містобудування та архітектури Ужгородської міськради у 2025 році розробило підприємство «Архново», що належить львів’янам Степану Тупісю та Ярославі Головач.

Громадські слухання та обговорення проєкту відбудуться у великій залі Ужгородської міської ради 23 жовтня о 15:00.