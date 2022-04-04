Штрафи за неправильне паркування в Ужгороді призупиняли на місяць

З понеділка, 4 квітня, в Ужгороді відновили штрафи за неправильне паркування автомобілів. Міська влада просить водіїв дотримуватись правил дорожнього руху та нагадує, що штраф за неправильну паркову в місті становить від 340 до 680 грн.

Як повідомила прес-служба Ужгородської міської ради, протягом місяця у місті проводили попереджувальну роботу для водіїв, а з понеділка, 4 квітня працівники муніципальної варти штрафуватимуть усіх, хто порушує правила паркування в Ужгороді.

«У березні муніципальна варта проводила попереджувальну роботу для профілактики порушень правил паркування, оскільки в Ужгороді через велику кількість переселенців ускладнилася ситуація із завантаженістю вулиць автівками, зокрема і з паркуванням», – йдеться у повідомленні прес-служби.

У міськраді нагадують, що штраф за неправильну паркову авто в Ужгороді становить від 340 до 680 грн. Водіїв просять дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема правил зупинки, стоянки та паркування.