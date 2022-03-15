Найбільше порушників фіксують в центральній частині Тернополя

В Тернополі відновили штрафи за неправильне паркування автомобіля. В міській раді зазначили, що це пов'язано з великою кількістю транспорту, яким в місто приїхали біженці. Раніше з 24 лютого штрафи за неправильне паркування скасували через введений воєнний стан. З 15 березня інспектори муніципальної інспекції знову штрафуватимуть порушників, зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал після засідання штабу оборони Тернопільщини.

За словами мера Сергій Надала, тернополяни останні два дні почали масово скаржитися на неправильне паркування автомобілів на вулицях міста. Зокрема були такі випадки, коли авто залишали навіть в центрі на пішохідних зонах. За словами Сергія Надала, в місті зараз спостерігається масове порушення правил паркування як місцевими мешканцями, так і приїжджими. Для того, щоб розвантажити міські дороги, інспектори муніципальної інспекції відновили виписку штрафів за паркування в забороненому місці.

«Інспектори почали штрафувати вже увечері 14 березня. І навіть було евакуйовано два автомобілі, які суттєво перешкоджали проїзду інших машин та проходу пішоходів. Транспортні засоби переміщено на арештмайданчик», – зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Мер також попросив тернополян та вимушених переселенців зважати на дорожні знаки і слідкувати, де можна залишити автомобіль, а де це заборонено. Нагадаємо, що з початку введення воєнного стану в Тернополі тимчасово призупинили виписку штрафів за неправильне паркування, а також скасували плату за саме паркування. Однак з 15 березня ці правила відновили.