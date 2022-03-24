Штраф за неправильне паркування передбачає від 340 до 680 грн

На центральному проспекті Луцька за день склали понад 30 протоколів за неправильне паркування. Більшість неправильно припаркованих авто – на реєстрації з інших областей України.

Як розповів у вечірньому зверненні луцький міський голова Ігор Поліщук, штрафувати за неправильне паркування у Луцьку почали 24 березня. Всього за день лише на центральній вулиці міста, проспекті Волі, склали понад 30 протоколів.

«Дуже багато порушень. Є випадки, коли просто в клумби заїжджають, псують комунальне майно. Звертаюсь до усіх: і до лучан, і до гостей нашого міста з проханням не порушувати правил паркування та дотримуватись порядку в нашому місті», – зазначив Ігор Поліщук.

На сторінці департаменту муніципальної варти додають, що більшість порушників на реєстрації з інших областей України. Також нагадують, що згідно зі ст. 122 КУпАП штраф за неправильне паркування передбачає від 340 до 680 грн.