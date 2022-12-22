У Бахмуті Донецької області росіяни не мають переломного успіху і не прорвали українську оборону. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«Якщо глобально говорити, то звичайно, немає в них там переломного успіху, немає прориву нашої оборони, що передбачає будь-яка серйозна наступальна операція.А локальні рухи в той чи інший бік, вигини фронту бувають. Їхні групи іноді проривалися на околиці Бахмута, але вони були звідти вибиті», – зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ

За словами Череватого, на східному фронті, а особливо в районі Бахмута, досягаються дві головні цілі.

«Перша – ворог не може системно прорвати, а відтак і йти далі, окуповуючи наш Донбас, а можливо й маючи більш далекоглядні цілі. Друга – щодоби він несе просто неймовірні втрати як для армії 21 століття», – сказав він.

Череватий наголосив, що втрати ворога в Бахмуті значно перевищують втрати Сил оборони, однак не став називати конкретні цифри.

Бахмут – одне з найбільших міст на Донеччині. Уже кілька місяців поспіль його намагається штурмом захопити російська армія. Місто перебуває під контролем українських військ.

Останнім часом Бахмутський напрямок називають найгарячішою точкою на лінії фронту, яка простягається на понад 1300 кілометрів, а Володимир Зеленський заявляв, що росіяни фактично повністю зруйнували Бахмут, перетворивши місто на випалені руїни.