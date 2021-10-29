Вищий антикорупційний суд 28 жовтня затвердив угоду про визнання винуватості, призначивши покарання у 3,5 роки позбавлення волі колишньому керівнику філії «Партизанський елеватор» Державної продовольчо-зернової корпораціі України Володимиру Деркачу. Він також не може обіймати певні посади 3 роки та має сплатити штраф.

«Це перший в історії ВАКС вирок, де згідно з угодою про визнання вини, особа засуджена до реального позбавлення волі, а не отримала умовний термін», – повідомляє прес-служба НАБУ в п'ятницю, 29 жовтня.

Посадовця звинувачували за статтею про зловживання владою або службовим становищем. Санкція цієї передбачає позбавлення волі до шести років. Оскільки посадовець визнав свою вину і погодився на угоду зі слідством, йому призначилипокарання вдвічі менше за максимальне – 3,5 роки.

За даними обвинувачення, впродовж листопада – грудня 2019 року директор філії АТ «ДПЗКУ» без дозволу власника організував відвантаження зерна, яке перебувало на балансі державної корпорації для реалізації комерційним структурам. Таким чином він заволодів зерном загальною вартістю майже 15 млн грн, яке належало компанії.