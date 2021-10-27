На суді сільський голова Мшанця пояснив, що насправді хотів значно менший хабар

Голову села Мшанець Зборівського району Андрія Дядя засудили до шести років ув'язнення за хабар у 80 тис. доларів. Чиновника затримали ще у 2015 році при отриманні частини обумовленої суми. Слідство і судові розгляди у цій справі тримали понад шість років і завершились тим, що Бережанський райсуд позбавив волі Андрія Дядя на шість років. Про вирок суду у середу, 27 жовтня, повідомило видання «Судовий репортер».

У червні 2015 року до сільського голови Мшанця звернувся мешканець Тернопільщини, який мав намір при дорозі до Почаївської Лаври збудувати готель. Бізнесмен попросив у сільського голови, аби він виділив вільну земельну ділянку, на що голова відповів, що в межах села вільних ділянок немає, але зможе влаштувати так, що підприємець отримає землю неподалік. У вироку суду вказано, що сільський голова запропонував залучити до цього знайомого ветерана АТО, який зможе оформити на себе 2 га землі, а згодом переписати цю площу на бізнесмена. Голова Мшанця додав, що знає усіх необхідних для реалізації схеми людей, а тому проблем із виділенням землі не буде.

На одній із зустрічей із бізнесменом Андрій Дядьо заявив, що за свої послуги хоче отримати 100 тис. дол., хоча згодом зменшив цю суму до 80 тис. дол. Затримали Андрія Дядя у серпні 2015 року при передачі першої частини грошей – 10 тис. дол.

Після затримання суд призначив йому запобіжний арешт у вигляді домашнього арешту, але цікаво, що попри кримінальну справу і арешт Андрій Дядьо взяв участь у виборах і знову став сільським головою. Як повідомляло тоді «Суспільне», оскільки Дядьо не міг виходити з дому, то сесії сільради відбувалися у його будинку, а довідки на підпис йому мешканці села приносили на подвір'я.

Під час судового розгляду сільський голова Мшанця частково визнав свою провину, запевнивши при цьому суддів, що мав намір отримати всього 10 тис. дол, а не 80 тис. Після завершення слідства та розгляду справи колегія суддів Бережанського райсуду вирішила засудити Андрія Дядьо до позбавлення волі на шість років. Окрім цього, суд конфіскував у нього будинок та авто.

«Остаточно вважати засудженим громадянина до основного покарання у виді позбавлення волі на строк 6 років, а також заборонити йому обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 2 роки. Конфіскувати в обвинуваченого майно, а саме: домоволодіння площею 53 кв. м, житловий будинок площею 349,1 кв. м, з надвірними будівлями та спорудами та автомобіль марки Toyota Camry. Окрім того, обвинувачений має сплатити штраф в розмірі 8,5 тис. грн», – йдеться у вироку суду від 8 жовтня 2021 року. Рішення ще не було законної сили і може бути оскаржено в апеляційній інстанції протягом 30 днів.