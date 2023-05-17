За даними СБУ Андрій Клюєв наразі перебуває на території Росії

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому першому віцепрем'єр-міністру Андрію Клюєву, підозрюваному в організації заволодіння та розтраті коштів. Про це у середу, 17 травня, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«17 травня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід колишньому першому віце-прем’єр-міністру України, підозрюваному в організації заволодіння та розтраті бюджетних коштів на користь підконтрольного підприємства та підприємств, підконтрольних колишньому прем'єр-міністру України, на загальну суму понад 195 млн грн, що передбачались на фінансування інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Суд підтримав позицію САП і НАБУ та обрав зазначеній особі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зазначається, що після затримання Клюєва та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

У САП нагадують, що у зазначеному кримінальному провадженні завершено досудове розслідування. Матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.

У повідомленні не вказано імені фігуранта, але йдеться про Андрія Клюєва. 14 березня ВАКС дозволив спецрозслідування щодо нього саме через справу заволодіння державними коштами на 195 млн гривень.

Нагадаємо, Андрія Клюєва підозрюють в організації розгону студентів на Майдані 30 листопада 2013. На момент розстрілу протестувальників Клюєв очолював Адміністрацію президента Януковича, до того був секретарем РНБО.

Клюєва було оголошено в розшук ще у 2014 році. 3 червня 2015 року Верховна Рада підтримала зняття недоторканності і притягнення екс-віце-прем’єра до кримінальної відповідальності. Того ж дня він намагався вилетіти до Відня, але був затриманий представниками прикордонної служби аеропорту «Бориспіль». 4 червня Клюєв не з'явився на допит у Генеральну прокуратуру. СБУ встановила, що він перебуває в Росії.

В 2019 році його адвокатка Марія Сініцина повідомила, що Інтерпол остаточно припинив розшук Андрія Клюєва та видалив про нього всі дані. Він навіть хотів брати участь у виборах до Верховної Ради у 2019 році, однак невдовзі ЦВК скасувала його реєстрацію, як кандидатів в народні депутати.

У 2019 році Генеральна прокуратура просила ВАКС дозволити спеціальне (заочне) розслідування проти Клюєва. На початку січня ВАКС заочно заарештував його. Однак, у лютому 2020 року заочний арешт було скасовано, а в серпні 2021 року суд скасував арешт майна, вилученого під час обшуків в Андрія Клюєва.

У лютому 2023 року президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства низку політиків часів Віктора Януковича, які мають громадянство РФ. Серед них був і Андрій Клюєв.