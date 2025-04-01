У 2018 році Валерій Лунченко з Робертом Горватом, Василем Петьовкою і Владіславом Поляком створив регіональну партію «Рідне Закарпаття»

Народний депутат із Закарпаття, заступник голови парламентської групи «Довіра» Валерій Лунченко опублікував декларацію про доходи у 2024 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК 30 березня.

Валерій Лунченко задекларував 530 тис. грн зарплати. На банківських рахунках народного депутата розміщено 449 тис. грн. Також разом з дружиною він тримає 4,4 млн грн, 190 тис. євро і 55 тис. доларів готівкою. Їздить Валерій Лунченко на Audi A8 2018 року випуску і вартістю понад 1,5 млн грн та користується Mercedes-Benz V 300 2021 року випуску і вартістю 2,9 млн грн, який належить його дружині.

У декларації Валерій Лунченко вказав, що під час воєнного стану його дружина, двоє доньок та син проживають в будинку в Хорватії, що належить іноземцю. Право користування будинком він декларував ще в 2022 році. Звідти дружина нардепа Марина Лунченко керує спільним з ексміністром МВС Арсеном Аваковим бізнесом з вирощування лісових горіхів на Закарпатті. Також їй належать частки у регіональній телевізійній компанії «Хуст», ТОВ «Міні академія», ТОВ «Агроферт», ВКТ «Продюсер» та кількох радіостанціях, засновниками яких є дружина народного депутата Василя Петьовки. Загалом у 2024 році підприємницька діяльність принесла Марині Лунченко понад 4,6 млн грн доходу.

Додамо, що Валерій Лунченко є народним депутатом України трьох скликань. У 2012 рік йшов за списком партії «Батьківщина», а у 2014 році – «Народного Фронту». У жовтні 2018 року разом з Робертом Горватом, Василем Петьовкою і Владіславом Поляком створив регіональну партію «Рідне Закарпаття», яка отримала у Закарпатській обласній раді 12 мандатів.