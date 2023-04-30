Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у неділю, 30 квітня, відвідав Львів та зустрівся з мером міста Андрієм Садовим. Імовірно, Валерій Залужний прибув з неанонсованим візитом до львівської Ратуші після зустрічі з головнокомандувачем збройних сил НАТО та США в Європі Крістофером Каволі. Де саме Залужний спілкувався з Каволі, не уточнили. Однак відомо, що розмова стосувалась поставок військової техніки та боєприпасів, підготовки українських захисників та ситуації на фронті. Про що саме розмовляли Валерій Залужний та мер Львова, невідомо, проте, як зазначив Андрій Садовий, це лише «поки що».

Фото Романа Балука