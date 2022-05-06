Вандали вчинили антиукраїнську провокацію на військовому кладовищі в Нідерландах
Вандали намалювали свастику, символи «Азова» та українські прапори в різних місцях
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Вандали вчинили антиукраїнську провокацію на військовому кладовищі Йонкербос у нідерландському Наймегені, намалювавши в різних місцях свастику, прапори України і символіку полку «Азов». 6 травня на інцидент відреагували українські дипломати.
«Вважаємо цей вчинок грубою образою пам'яті жертв Другої світової війни та провокацією, зокрема проти України. Ми глибоко стурбовані і засмучені тим, що акт вандалізму був скоєний напередодні Днів пам'яті, днів, коли європейські народи вшановують пам'ять усіх загиблих у боротьбі за звільнення від нацизму», – сказано в заяві посольства України в Нідерландах.
На фото, яке опублікувало у Twitter МЗС України, видно, що невідомі залишили написи «Slava Ukraine» та написи і символи, пов’язані з полком «Азов», а також нацистську свастику і прапори України у різних частинах кладовища.
Зазначимо, що Нідерланди допомагають Україні протистояти російській агресії, зокрема, постачають зброю.