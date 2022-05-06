Невідомі розмалювали свастикою та українськими прапорами різні місця на військовому кладовищі в Нідерландах

Вандали вчинили антиукраїнську провокацію на військовому кладовищі Йонкербос у нідерландському Наймегені, намалювавши в різних місцях свастику, прапори України і символіку полку «Азов». 6 травня на інцидент відреагували українські дипломати.

«Вважаємо цей вчинок грубою образою пам'яті жертв Другої світової війни та провокацією, зокрема проти України. Ми глибоко стурбовані і засмучені тим, що акт вандалізму був скоєний напередодні Днів пам'яті, днів, коли європейські народи вшановують пам'ять усіх загиблих у боротьбі за звільнення від нацизму», – сказано в заяві посольства України в Нідерландах.

На фото, яке опублікувало у Twitter МЗС України, видно, що невідомі залишили написи «Slava Ukraine» та написи і символи, пов’язані з полком «Азов», а також нацистську свастику і прапори України у різних частинах кладовища.

We strongly condemn the act of vandalism committed on the Jonkerbos War Cemetery in Nijmegen, the Netherlands.



We consider this act a brutal insult to the memory of the victims of the Second World War and a provocation, including against Ukraine.



https://t.co/ELMNzNEsOo pic.twitter.com/f2HdVWW3Ej — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) May 6, 2022

Зазначимо, що Нідерланди допомагають Україні протистояти російській агресії, зокрема, постачають зброю.