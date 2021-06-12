В результаті зіткнення опора лінії електропередач впала та обірвала дроти

В Києві вантажівка збила високовольтну опору лінії електропередач. Через це протягом двох днів на лівому березі можуть бути перебої зі світлом. Про це повідомили патрульна поліція та прес-служба ДТЕК.

Як повідомила поліція, аварія сталася зранку 12 червня під час буксирування автомобіля ГАЗ. Останній відірвався та в'їхав у опору лінії електропередач. В результаті вона впала та обірвала дроти.

ДТЕК зазначає, що її спеціалісти ліквідовують наслідки аварії. Зараз вони займаються перемиканням на інші лінії, щоб почати ремонт.

Побутові та соціально важливі інфраструктурні об'єкти лівого берега залишаться зі світлом, наголошує компанія. Однак, відновлювальні роботи триватимуть протягом двох днів, тому можливі відключення. Про них обіцяють повідомити заздалегідь.