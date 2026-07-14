Якщо вишня пускає забагато соку, тісто може розклеїтися, а начинка – витекти у воду

Вареники з вишнею – одна з найпопулярніших літніх страв, однак соковита ягідна начинка часто створює проблеми під час приготування. Якщо вишня пускає забагато соку, тісто може розклеїтися, а начинка – витекти у воду. ТСН розповідає, як правильно приготувати вареники з вишнею, щоб начинка не витікала.

Обирайте правильно вишню

Для вареників найкраще підходять стиглі, соковиті, але не надто м’які ягоди. Перед використанням вишню слід добре промити, обсушити й видалити кісточки. Якщо ягоди дуже соковиті, їх можна на кілька хвилин викласти в сито, щоб зайва рідина могла стекти.

Ви також можете використовувати заморожену вишню, але її краще попередньо розморозити і прибрати зайвий сік. Якщо покласти заморожені ягоди одразу в тісто, начинка просто витече.

Додайте крохмаль

До начинки слід додати крохмаль. Він допомагає загустити вишневий сік усередині вареника, тому начинка менше витікатиме під час варіння. Слід додавати дрібку крохмалю прямо на начинку: покладіть вишні на тісто, додайте трохи цукру і присипте крохмалем.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Важливо не замішувати вишню з цукром заздалегідь, бо ягоди швидко пустять сік. Якщо вишня дуже кисла, цукру можна дати трохи більше.

Добре защипуйте краї

Під час ліплення важливо стежити, щоб краї тіста залишалися сухими. Якщо на них потрапив сік, вареник може розклеїтися у воді. У такому разі край тіста слід промокнути серветкою або злегка присипати борошном.

Краї потрібно защипувати щільно, а для надійності можна зробити подвійний защип або «косичку».