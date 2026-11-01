Що приготувати з айви восени: три рецепти ароматного варення
У сирому вигляді цей фрукт доволі твердий та має характерну кислинку
Восени айва стає чудовою основою для домашніх заготівель. У сирому вигляді цей фрукт доволі твердий та має характерну кислинку, проте після термічної обробки стає ніжнішим і набуває красивого бурштинового відтінку. ТСН розповідає, яке варення можна приготувати з айви.
Класичне варення з айви
Інгредієнти:
- Очищена айва – 1 кг.
- Цукор – 800 г
- Вода – 300 мл.
- Лимонний сік – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Айву ретельно помийте, розріжте на четвертинки та видаліть серцевину з насінням. Наріжте плоди тонкими скибочками. Шкірку можна залишити: вона додає аромату, а під час варіння допомагає сиропу ставати густішим.
- У каструлі змішайте воду з цукром і доведіть до кипіння. Варіть кілька хвилин, доки цукор не розчиниться. Додайте айву, обережно перемішайте й проваріть 10–15 хв на слабкому вогні.
- Зніміть каструлю з плити та залиште варення на 6–8 годин або на ніч. За цей час шматочки просочаться сиропом.
- Потім знову доведіть до кипіння та варіть ще 15–20 хв, обережно знімаючи піну. Наприкінці додайте лимонний сік.
- Гаряче варення розкладіть у чисті стерилізовані банки, герметично закрийте кришками.
Варення з айви та апельсина
Інгредієнти:
- Очищена айва – 1 кг.
- Цукор – 700—800 г.
- Апельсин – 1 шт.
- Вода – 250 мл.
- Лимонний сік – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Айву помийте, видаліть серцевину та наріжте невеликими скибочками. Апельсин ретельно вимийте. Зніміть трохи цедри, не зачіпаючи білу гірку частину шкірки, а з м’якуша видаліть кісточки й наріжте шматочками.
- У каструлі закип’ятіть воду із цукром. Додайте айву й варіть на слабкому вогні 10–15 хв. Зніміть із плити та залиште на 5–6 год.
- Після настоювання додайте апельсиновий м’якуш і цедру. Доведіть до кипіння та варіть ще 20–25 хв, періодично помішуючи. Наприкінці додайте трохи лимонного соку.
- Гаряче варення розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрийте.
Варення з айви та яблук
Інгредієнти:
- Очищена айва – 700 г.
- Яблука – 500 г.
- Цукор – 900 г.
- Вода – 300 мл.
- Кориця – 1 ч. л.
- Лимонний сік – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Айву помийте, очистьте від серцевини та наріжте скибочками. Яблука помийте, видаліть насіння і наріжте часточками. Якщо шкірка тонка, її можна не знімати.
- У каструлі закип’ятіть воду із цукром. Додайте айву та варіть 15 хв на слабкому вогні. Потім зніміть каструлю з плити й залиште на 4–6 год, щоб фрукти просочилися сиропом.
- Додайте яблука та знову доведіть суміш до кипіння. Варіть ще 20–25 хв, обережно перемішуючи, щоб шматочки не розпадалися. За бажанням додайте корицю й трохи лимонного соку наприкінці приготування.
- Гаряче варення розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрийте.
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