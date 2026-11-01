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У сирому вигляді цей фрукт доволі твердий та має характерну кислинку

Восени айва стає чудовою основою для домашніх заготівель. У сирому вигляді цей фрукт доволі твердий та має характерну кислинку, проте після термічної обробки стає ніжнішим і набуває красивого бурштинового відтінку. ТСН розповідає, яке варення можна приготувати з айви. Класичне варення з айви Інгредієнти: Очищена айва – 1 кг. Цукор – 800 г Вода – 300 мл. Лимонний сік – 1 ст. л. Спосіб приготування: Айву ретельно помийте, розріжте на четвертинки та видаліть серцевину з насінням. Наріжте плоди тонкими скибочками. Шкірку можна залишити: вона додає аромату, а під час варіння допомагає сиропу ставати густішим. У каструлі змішайте воду з цукром і доведіть до кипіння. Варіть кілька хвилин, доки цукор не розчиниться. Додайте айву, обережно перемішайте й проваріть 10–15 хв на слабкому вогні. Зніміть каструлю з плити та залиште варення на 6–8 годин або на ніч. За цей час шматочки просочаться сиропом. Потім знову доведіть до кипіння та варіть ще 15–20 хв, обережно знімаючи піну. Наприкінці додайте лимонний сік. Гаряче варення розкладіть у чисті стерилізовані банки, герметично закрийте кришками. Варення з айви та апельсина Інгредієнти: Очищена айва – 1 кг. Цукор – 700—800 г. Апельсин – 1 шт. Вода – 250 мл. Лимонний сік – 1 ст. л. Спосіб приготування: Айву помийте, видаліть серцевину та наріжте невеликими скибочками. Апельсин ретельно вимийте. Зніміть трохи цедри, не зачіпаючи білу гірку частину шкірки, а з м’якуша видаліть кісточки й наріжте шматочками. У каструлі закип’ятіть воду із цукром. Додайте айву й варіть на слабкому вогні 10–15 хв. Зніміть із плити та залиште на 5–6 год. Після настоювання додайте апельсиновий м’якуш і цедру. Доведіть до кипіння та варіть ще 20–25 хв, періодично помішуючи. Наприкінці додайте трохи лимонного соку. Гаряче варення розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрийте. Варення з айви та яблук Інгредієнти: Очищена айва – 700 г. Яблука – 500 г. Цукор – 900 г. Вода – 300 мл. Кориця – 1 ч. л. Лимонний сік – 1 ст. л. Спосіб приготування: Айву помийте, очистьте від серцевини та наріжте скибочками. Яблука помийте, видаліть насіння і наріжте часточками. Якщо шкірка тонка, її можна не знімати. У каструлі закип’ятіть воду із цукром. Додайте айву та варіть 15 хв на слабкому вогні. Потім зніміть каструлю з плити й залиште на 4–6 год, щоб фрукти просочилися сиропом. Додайте яблука та знову доведіть суміш до кипіння. Варіть ще 20–25 хв, обережно перемішуючи, щоб шматочки не розпадалися. За бажанням додайте корицю й трохи лимонного соку наприкінці приготування. Гаряче варення розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрийте.

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