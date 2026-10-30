Цей метод допоможе полегшити процес зняття шкаралупи

Варені яйця часто використовують для приготування салатів, бутербродів і різноманітних закусок. Проте іноді під час варіння шкаралупа тріскається, а після приготування її складно зняти, не пошкодивши білок. Щоб уникнути цих проблем, ви можете скористатися простим кулінарним трюком – проколоти яйця тонкою голкою. ТСН розповідає, як працює цей метод і чи справді він дієвий.

Навіщо проколювати яйце перед варінням?

Під шкарлупою яйця є невелика повітряна камера. Коли яйце нагрівається, повітря всередині розширюється. І через різку зміну температури та тиску шкаралупа іноді може тріснути.

Невеликий отвір у шкаралупі дозволятиме повітрю виходити поступово. Саме тому кулінари іноді проколюють яйця перед тим, як опускати їх у воду.

Водночас важливо зрозуміти, що це не гарантує повної відсутності тріщин. На шкаралупі можуть бути маленькі тріщини, якщо яйце було охолодженим перед варінням. Тому температура продукту та спосіб нагрівання теж мають значення.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Чи справді після цього легше чистити яйце?

Через невеликий отвір вода може потрапити між шкаралупою та внутрішньою оболонкою й полегшити очищення яйця. Проте результат залежить не лише від проколювання, а й від свіжості.

У дуже свіжих яєць білок міцніше прилягає до внутрішньої оболонки, тому шкаралупу часто важче відокремити. Ті, що деякий час зберігалися в холодильнику, зазвичай чистяться легше.

Як правильно проколювати яйце?

Для цього способу вам потрібна чиста тонка голка. Отвір потрібно робити дуже маленьким і лише в шкаралупі, не проникаючи глибоко всередину. Проколюють шкаралупу зазвичай із тупішого кінця яйця, де розташована повітряна камера.

Робити це потрібно безпосередньо перед приготуванням, адже пошкодження захисної оболонки може збільшити ризик потрапляння мікроорганізмів усередину.