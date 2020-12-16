Курс криптовалюти Bitcoin вперше в історії перевищив позначку в 20 тис. доларів (близько 555 тис. грн). Про це повідомив Bloomberg у середу, 16 грудня.

Як пише видання, у середу курс Bitcoin зріс на 7%, і становить тепер 20 787 доларів. Цього року вартість криптовалюти зросла майже втричі.

Bloomberg відзначає, що курс зростав, незважаючи на те, що у березні він втратив 25% на тлі пандемії коронавірусу. Саму ж валюту використовують як сховище власних коштів через ймовірний масовий друк грошей центральними банками.

Нагадаємо, що 30 листопада курс Bitcoin оновив історичний максимум, встановлений в грудні 2017 року. Вартість біткоїна досягла 19864 доларів. Раніше курс досяг 18 тис. доларів.