На ремонт Офісу президента треба майже 1,6 млн грн, свідчать дані приватної експертизи

Державне управління справами (ДУС) оцінило роботи із ремонту та відновлення будівлі та прилеглої території Офісу президента після акції прихильників Сергія Стерненка у 1 млн 571 тис. 610 грн. Таку інформацію ДУС надало у відповіді на запит «Радіо Свобода».

«За результатами проведеного експертного будівельно-технічного дослідження приватним науково-виробничим підприємством “Спектр” встановлено, що орієнтовна вартість робіт із ремонту та відновлення конструктивних елементів оздоблення фасаду, вхідної групи та прилеглої території адміністративного будинку – пам’ятки архітектури місцевого значення за адресою: місто Київ, вулиця Банкова 11, складає 1 571 610 гривень», – повідомили в Державному управлінні справами.

До цієї суми входять:

очищення (миття) фасаду і мощення площі – 297 тисяч гривень;

ремонт дверних блоків (9 штук) – 1 158 600 гривень;

ремонт вікон – 85 тисяч гривень;

непередбачувані і додаткові роботи та покриття ризиків – 30 810 гривень.

Як повідомляв ZAXID.NET, увечері 20 березня на вулиці Банковій провели акцію на підтримку засудженого Сергія Стерненка, якому того дня виповнилося 26 років. Мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками, підпалили двері й табличку. Наступного дня Офіс президента заявив, що протестувальники завдали збитків на 2 млн грн.

У МВС заявили, що правоохоронці свідомо не втручалися в події на Банковій, а потім оприлюднили імена підозрюваних. Поліція спершу почала кримінальне провадження за статтею «Хуліганство із застосуванням зброї», а потім і за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна» ККУ.

Підозри оголосили лідеру руху «Гонор» Сергію Філімонову і його соратнику Олексію Білковському, ветерану Владиславу Гранецькому-Стафійчуку, відомому як Влад Сорд, голові громадської ініціативи «Захистимо Протасів Яр» Роману Ратушному, а також Євгену Строканю, Давиду Гаджимурадову, Артему Лісовцю. Адмінпротоколи виписали Олегу Кобезькому, Артуру Єфименку, Ігорю Поташенкову, зазначає «Українська правда».

Суд уже відправив під цілодобовий домашній арешт Владислава Гранецького-Стафійчука (Сорда), Євгена Строканя, Романа Ратушного, Сергія Філімонова та Олексія Білковського.