20 лютого 1888 року народився композитор Василь Барвінський. Здобувши музичну освіту у Празі, він мав перспективи успішної європейської кар’єри, його твори активно купували і виконували у різних країнах, авторська обробка народної пісні стала основою опери американського композитора та культової джазової пісні. Втім, радянська влада заслала талановитого музиканта на 10 років на Сибір, а всі ноти знищила. До кінця життя Василь Барвінський відтворював їх з пам’яті і називав себе композитором без нот.

Син засновника НТШ, правнук ректора Львівського університету і зять Пулюя

Відома інтелігентна родина Барвінських походить з Лемківщини. Прадід Василя був першим українським ректором Львівського університету. Один дядько заснував українську газету «Діло», інший писав історичні драми. А батько Олександр Барвінський був засновником Наукового товариства імені Шевченка, послом австрійського парламенту, видавав шкільні підручники та періодику.

До музики Василя Барвінського привчила мама Євгенія. Вона була піаністкою та керувала хором, де першою помітила талант юної Соломії Крушельницької.

Подружжя Олександра та Євгенії Барвінських (сидять за столиком) та їхні діти. Василь крайній ліворуч

Дружиною Барвінського стала піаністка Наталка Пулюй, дочка фізика Івана Пулюя. Свого старшого сина Барвінські назвали Іваном-Себастьяном на честь Баха.

Перший український композитор, ноти якого продавали за кордоном

Василь Барвінський народився у Тернополі, закінчив Львівську консерваторію, а потім за наполяганням батька вступив на юридичний факультет університету. Але право не дуже давалося ніжному і ліричному юнакові, тож він переконав батька і поїхав вивчати музику у Празі.

Його викладач – відомий чеський композитор Вітезслав Новак, закликав писати власні музичні твори і заохочував використовувати в них народні мелодії. Барвінський був блискучим піаністом, який вплітав у свої твори народний мелос. Ноти його п’єс з великим успіхом продавались за кордоном – Європі, США, Японії.

Василь Барвінський під час навчання у Празі

Живучи за кордоном, він підтримував стосунки з батьківщиною, часто приїжджав на концерти та урочисті події. Спеціально для конкурсу Львівського музичного товариства імені Лисенка на найкращий симфонічний твір написав свою «Українську рапсодію», яка стала чи не найвідомішим його твором.

Ректор консерваторії

Коли Станіслава Людкевича мобілізували в австрійську армію і в Першу світову він потрапив у російський полон, Василя Барвінського запросили очолити Вищий музичний інститут у Львові, що згодом став консерваторією. З 1915 року починається львівський період його життя.

Станіслав Людкевич, Анатолій Кос-Анатольський, Микола Колесса, Василь Барвінський, Євген Козак (фото з архіву родини Колесс)

Окрім адміністративної й викладацької роботи у муззакладі, Барвінському довелося також керувати хором «Боян». Ця роль йому була не дуже до душі, але у воєнний час була велика нестача кадрів, а хор популяризував народні пісні та зміцнював національний дух українців, розповідає зберігачка фондів музею Станіслава Людкевича у Львові Мар’яна Зубеляк. Хористи співали січовим стрільцям та гастролювали народними домами Галичини.

Колискова на Бродвеї

Василь Барвінський не залишав композиторської творчості, писав переважно фортепіанні мініатюри у модерністичному напрямку. Водночас продовжував опрацьовувати фольклор і популяризував його збірками фортепіанних п’єс, колядок, щедрівок і дитячих музичних творів.

Василь Барвінський зробив обробку народної колискової «Ой ходить сон коло вікон». Під час світового турне Республіканської капели диригент Олександр Кошиць у 1920-х роках адаптував її для хорового виконання. Цю пісню у США почув композитор Джордж Гершвін (нащадок одеських євреїв) і використав її наспів для створення арії Summertime опери Porgy and Bess. Цей твір досі входить до культових джазових творів, його виконували Біллі Холідей, Елла Фіцджеральд, Луї Армстронг.

Брат Джорджа Гершвіна Айра згадував, що «Колискова» Барвінського-Кошиця вразила Джорджа, він використав її мелодію в опері «Поргі і Бесс». Згодом арія Summertime стала джазовою класикою (фото Сhаrlіереnnеl)

У музичній галузі Василь Барвінський першим у світі використав перемінну систему метрів (музичного ритму), винайшов кластерність та практикував гру на фортепіано затисненим кулаком, проклавши шлях провідній техніці музики XX-XXI століть сонористиці, пише музикознавиця Лілія Назар-Шевчук.

Попри модні на той час напрямки модернізму та авангарду, Барвінський не забував і про фольклор. Його «Шість мініатюр на українські теми» були настільки популярні серед музикантів всього світу, що фортепіанні партії перекладали для різних інструментів і навіть духового оркестру та органу.

«Тріумфальний хід “Мініатюр” розносив славу нашого земляка по цілому світі так, що “Український танок” був надрукований аж у Японії. Японці поруч з Вагнером, Грігом, Дебюссі, Бізе, Шубертом, Бартоком, Бузоні, Шопеном і Скрябіним умістили Барвінського», – писали в «Українському календарі» 1970 року, виданому у Варшаві. Твори Барвінського часто вмикали в радіо- та телепрограмах Європи та США.

Заслання і знищення творів

У 1948 році Барвінського, який 33 роки очолював Вищий музичний інститут імені Лисенка, перепрофільований згодом на консерваторію, засудили за сфабрикованими статтями й на 10 років вислали в табори Мордовії. Його змусили підписати згоду на знищення творів, що привселюдно вчинили на подвір’ї консерваторії.

Повернувшись до Львова, пригнічений Барвінський останні п’ять років свого життя записував з пам’яті втрачені ноти. Помер композитор 1963 року, його поховали у родинному гробівці на Личакові.

У 1970 році в Білому домі, резиденції президента США Джиммі Картера, виконали концерт для віолончелі Василя Барвінського, який він написав у Мордовії. Музику слухали дипломати, культурні аташе та інші офіційні особи. У Радянському Союзі, попри реабілітацію композитора у 1964 році, твори Барвінського практично ніде не звучали до кінця 1980-х.