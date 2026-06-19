53-річний Василь Косів є доктором мистецтвознавства

У четвер, 18 червня, у Львівській національній академії мистецтв провели вибори ректора. На посаду балотувався один кандидат – чинний ректор академії, 53-річний Василь Косів, який і здобув перемогу.

Як повідомили у Львівській національній академії мистецтв, право участі у виборах мали 304 виборці: наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники, а також представники інших категорій працівників та студентства.

У голосуванні взяли участь 270 виборців, що становить 88,82% від загальної кількості людей, внесених до списку виборців. За результатами підрахунку голосів Василь Косів отримав підтримку 260 виборців, що становить 85,53% від загальної кількості виборців. Не підтримали кандидата 8 виборців. Два виборчі бюлетені були визнані недійсними, 34 бюлетені залишилися невикористаними.

Відповідно до результатів голосування та вимог чинного законодавства вибори ректора Львівської національної академії мистецтв визнано такими, що відбулися.

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Що відомо про Василя Косіва?

53-річний Василь Косів є доктором мистецтвознавства. Із березня 2005 року він є доцентом кафедри графічного дизайну Львівської національної академії мистецтв, із серпня 2021 року – є ректором цієї академії.

Василь Косів є членом Науково-методичної комісії з культури і мистецтва Міністерства освіти і науки України та позаштатним радником міського голови Львова. Протягом 2006–2013 років був заступником мера Львова з гуманітарних питань.